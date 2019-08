O marechal Abdel Fattah al-Burhan, até agora chefe da junta militar que controlou o poder no Sudão desde a derrocada de Omar al Bashir em abril, tomou posse como presidente do Conselho Soberano, principal órgão do governo da etapa transitória.

O Conselho é integrado por cinco uniformizados, incluído Al Burhan, e cinco civis, além de um 11° membro de consenso, e será presidido pelos militares nos primeiros 21 meses e pelos civis nos outros 18 meses.