O líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, repudiou nesta quarta-feira o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise, por homens armados que atacaram sua residência no bairro de Pelerin, em Porto Príncipe.

"Repudiamos o assassinato do presidente do Haiti, Jovenel Moise. Somos solidários com o povo haitiano e os acompanhamos neste momento difícil. Não esquecemos o apoio do Haiti à nossa causa democrática", disse Guaidó em mensagem postada no Twitter