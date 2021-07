O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, declarou nesta quarta-feira que os Estados Unidos não suspenderão as sanções contra o país islâmico e que, sobre as negociações de um acordo nuclear em Viena, "não se pode confiar no Ocidente".

Segundo Khamenei, na última reunião com o atual governo do presidente iraniano, Hassan Rouhani, "os americanos se mantiveram firmes em sua posição hostil e não deram um passo sequer adiante nas negociações", informou o site oficial do líder supremo.