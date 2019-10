Em meio a um aumento da controvérsia a respeito do programa atômico iraniano, o líder supremo do Irã, Ali Khamenei, garantiu nesta quarta-feira que o país nunca desenvolverá armas nucleares porque esse tipo de armamento contraria os ensinamentos do islã.

"Apesar de termos a capacidade de desenvolver armas nucleares, as evitamos com firmeza e coragem porque fabricar e armazenar armas nucleares, assim como usá-las, é 'haraam" (termo do islã usado para se referir a algo proibido pela fé), ressaltou o líder em cerimônia com acadêmicos e cientistas.