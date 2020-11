Os senadores Mitch McConnell e Marco Rubio, duas das principais lideranças dos Partido Republicano, preferiram se manter distantes nesta quinta-feira das acusações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que denunciou irregularidades nas eleições deste ano.

McConnell, que é líder da maioria da legenda no Senado e um dos principais aliados do chefe de governo, não engrossou o coro de Trump e apenas admitiu que há um número maior de estados que fizeram a votação antecipada e pelo correio, o que faz com que os candidatos tenham que se adaptar as regras.