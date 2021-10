23 out 2021

EFE Havana 23 out 2021

Vários líderes do Conselho Mundial de Igrejas (CMI) enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo que ele tome uma "ousada decisão" de suspender o embargo financeiro e comercial americano a Cuba, de acordo com informações divulgadas nesta sexta-feira pela imprensa do país caribenho.

No texto, datado de 15 de outubro, eles explicam que seu objetivo é "interceder em nome do povo cubano, que vive uma terrível situação humanitária" após quase 60 anos de embargo.