Os líderes da União Europeia começaram nesta terça-feira uma cúpula informal para iniciar a renovação dos principais cargos do bloco comunitário, como as presidências da Comissão Europeia, do Conselho Europeu, da Eurocâmara e do Banco Central Europeu.

Em sua chegada a Bruxelas para a cúpula, a chanceler da Alemanha, Angela Merkel, disse apoiar os candidatos principais ("Spitzenkandidaten") para a eleição do próximo presidente da Comissão e, em particular, o líder do Partido Popular Europeu (PPE), Manfred Weber.