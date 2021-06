Os governantes de 16 países da União Europeia (UE) se comprometeram nesta quinta-feira a continuar a combater a discriminação contra a comunidade LGBTI e reafirmaram a defesa dos direitos fundamentais do coletivo em uma carta conjunta dirigida aos presidentes das três instituições do bloco.

Publicada na conta do presidente do governo da Espanha, Pedro Sánchez, no Twitter, a carta foi divulgada horas antes do início da cúpula de dois dias de chefes de Estado e de governo que começa hoje em Bruxelas, com a polêmica lei húngara que proíbe falar sobre homossexualidade nas escolas e na mídia como um dos tópicos de debate entre os 27 países da UE.