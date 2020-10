22 out 2020

EFE Atenas 22 out 2020

O Tribunal de Apelações de Atenas decretou nesta quinta-feira a prisão da liderança do Amanhecer Dourado, duas semanas após a decisão histórica que oficializou que o partido neonazista grego como uma organização criminosa.

Pouco depois da decisão anunciada, as prisões tiveram início, algumas delas no mesmo tribunal, que contou com grande presença policial durante toda a manhã e onde se ouviram manifestações como "deixem os porcos fascistas apodrecer" ou "Pavlos vive", em referência ao rapper antifascista Pavlos Fyssas, assassinado em 2013.