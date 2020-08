Os chefes de Estado e governo dos países que integram a União Europeia decidiram nesta quarta-feira por não reconhecer os resultados das eleições presidenciais de Belarus, realizadas no último dia 9, que garantiram o sexto mandato consecutivo para o atual presidente, Alexandr Lukashenko.

"As eleições não foram justas, nem livres e não cumpriram com os padrões internacionais. Não reconhecemos os resultados apresentados pelas autoridades bielorrussas", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, em entrevista coletiva virtual, concedida após cúpula de líderes feita por vídeoconferência.