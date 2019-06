Os líderes do Sudeste Asiático tentam neste fim de semana em Bangcoc aprovar uma declaração sobre o lixo marinho para enfrentar o problema da poluição dos oceanos e avançar em um tratado comercial com as grandes potências da região.

A Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), que iniciou neste sábado na capital tailandesa sua sessão plenária, pretende fazer frente a este problema enquanto quatro membros - Indonésia, Filipinas, Vietnã e Tailândia - são considerados, junto à China, como os responsáveis por metade da poluição de plástico dos oceanos.