Os líderes do G7 prometeram nesta segunda-feira "todo o apoio que seja preciso" e "enquanto seja necessário" à Ucrânia, além de terem aprovado novas sanções contra a Rússia e de terem advertido sobre possíveis medidas adicionais.

"Decidimos ampliar as sanções para restringir ainda mais o acesso da Rússia à tecnologia e indústrias-chave e outros recursos", indica comunicado conjunto emitido pela presidência do grupo dos sete países mais ricos do planeta, que está sendo exercida pela Alemanha.