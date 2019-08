Os líderes do G7 que participam da cúpula anual em Biarritz a partir de sábado se pronunciarão sobre uma carta em defesa da biodiversidade para a promoção de uma ação contra a extinção de espécies e a criação de um marco mundial, anunciou nesta sexta-feira Jean-Yves Le Drian, o ministro de Relações Exteriores da França.

Le Drian, que compareceu diante da imprensa ao término de um almoço no Palácio do Eliseu com ONGs associadas à preparação da cúpula, também disse que o presidente francês, como anfitrião, levará o tema da preservação da Amazônia a "diferentes reuniões" com os outros líderes dos sete países mais ricos.