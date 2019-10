Dois líderes do setor de transportes foram presos nesta sexta-feira, no Equador, por conta de protestos contra o aumento dos preços dos combustíveis, após as medidas econômicas anunciadas pelo governo como parte do acordo com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

A Promotoria Geral do país informou que durante a madrugada foram detidos Mesías V., secretário-geral do Sindicato de Motoristas da província de Azuay, e Manolo S., presidente da Câmara de Transportes da cidade de Cuenca, "por suposta paralisação do serviço público".