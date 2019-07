Vários líderes mundiais assistem neste sábado ao funeral de Estado do presidente da Tunísia, Beji Caid Essebsi, um dos responsáveis da transição democrática do país, que faleceu na última quinta-feira, aos 92 anos, em um hospital militar.

Entre a ampla delegação, destaca-se a presença do rei da Espanha, Felipe VI, do presidente da França, Enmanuel Macron e líderes árabes como o emir do Catar, o xeque Hamad al Zani, o presidente da Palestina, Mahmoud Abbas, entre outros.