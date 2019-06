Os ministros das Finanças árabes anunciaram a intenção de apoiar o orçamento palestino com US$ 100 milhões mensais, através da reativação da Rede de Segurança Financeira da Liga Árabe, que se reuniu neste domingo de emergência na sede do Cairo.

A reunião foi convocada para abordar o cumprimento dos compromissos adotados anteriormente pelos 22 países-membros.