EFE Lisboa 14 out 2020

PORTUGAL CORONAVIRUS:GRAF7631. LISBOA, 20/09/2020.- Una persona recibe alimentos en el Centro Comunitario Parroquial de Famões, a las afueras de Lisboa. La pandemia no solo ha dejado contagios y fallecidos en Portugal, también ha desatado una nueva pobreza: esteticistas, fisioterapeutas, taxistas y otros trabajadores con empleos estables que de un día para otro dejaron de recibir ingresos y ahora tienen que recurrir a la beneficencia para sobrevivir. EFE/Paula Fernández

O aumento das infecções pelo novo coronavírus, que ultrapassou a média de mil por dia na última semana, e os surtos em diferentes universidades do país ligaram o sinal de alerta em Portugal, onde a atenção dos meios de comunicação está centrada no teste positivo de Cristiano Ronaldo.

As notícias sobre o contágio do craque da Juventus e da seleção portuguesa foi destaque em todo o país e colocaram a segurança do futebol em cheque contra Covid-19.