Portugal registrou nesta quinta-feira mais 2.101 casos de infecção pelo novo coronavírus, a maior marca desde o início da pandemia, segundo dados apresentados pelo governo do país, que ainda anunciou ter ocorrido 11 mortes nas últimas 24 horas.

Com isso, a quantidade de casos notificados ao longo da crise sanitária provocada pela Covid-19 saltou para 93.294. Além disso, 2.128 pessoas já faleceram após contraírem a doença.

As áreas mais afetadas nessa segunda onda de propagação do novo coronavírus seguem sendo o norte do país, a região metropolitana de Lisboa, além do Vale do Tejo.

Os dados confirmam o crescimento da curva de infecção em Portugal, que hoje elevou o nível de alerta nacional com restrições que, entre outras medidas, reduzem as reuniões de rua e a ocupação de restaurantes a um máximo de cinco pessoas.

Além disso, a capacidade passa a ser limitada a 50 pessoas para celebrações como casamentos ou comunhões. Atividades educacionais não escolares estão suspensas, e as multas por falta de cumprimento das medidas de segurança foram aumentadas.

Enquanto isso, aumentam os apelos sobre a ação do governo diante da saturação do sistema de saúde e com relação aos surtos em universidades, como o que afetou 200 estudantes no Porto e Aveiro, e asilos, como em Beja, onde 83 idosos deram positivo para o patógeno.