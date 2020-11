O livro de memórias do ex-presidente americano Barack Obama, "A Promised Land", vendeu 887 mil cópias nos Estados Unidos e no Canadá nas primeiras 24 horas desde que foi lançado na terça-feira, informou a editora Penguin Random House.

Obama supera assim a própria esposa, Michelle Obama, que em 2018, também no primeiro dia, vendeu 725 mil exemplares de "Minha História", livro que permaneceu mais de um ano na lista de best sellers do jornal "The New York Times".