A nova líder do Partido Conservador do Reino Unido, Liz Truss, se tornou nesta terça-feira a terceira mulher a assumir como primeira-ministra na nação, após ser empossada pela rainha Elizabeth II, em cerimônia no castelo de Balmoral, na Escócia.

Em um ato protocolar conhecido como "beija mãos" - embora na prática se limite a uma reverência ou um aperto de mãos -, o qual o Palácio de Buckingham divulgou uma foto, a monarca pediu que Truss forme um novo governo, que terá a composição anunciada nas próximas horas.