O presidente da região da Lombardia, na Itália, Attilio Fontana, garantiu nesta quarta-feira que, em pouco tempo, o sistema de saúde local não estará em condições de atender os pacientes infectados ou suspeitos de infecção pelo novo coronavírus.

"Amigo, digo educadamente para vocês, mas se não entenderem por bem, terá que ser de forma mais agressiva: não saiam de casa", afirmou o chefe de governo regional durante entrevista coletiva.

Atualmente, as estruturas de saúde da Lombardia estão no limite da capacidade, especialmente, os leitos de terapia intensiva. As autoridades locais estão buscando espaços como centros de exposição, para acolher mais pacientes, e ainda há trabalho de ampliação de hospitais, o que pode ser insuficiente.

"Infelizmente, o número de contágios não está sendo reduzido e segue sendo alto", completou Fontana.

A Lombardia, que tem Milão como capital, registrou até o momento 16 mil casos de Covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus, e 1.640 mortes, sendo a mais afetada na Itália até o momento, com cerca da metade dos casos do país.

"Cada saída de casa é um risco para vocês e para os demais", apelou Fontana.

O presidente da Lombardia garantiu hoje que pedirá ao governo da Itália que tome medidas mais rigorosas para garantir o confinamento da população.

"Ninguém pede um sacrifício grande. O que pedimos é salvar vidas humanas", afirmou o líder regional.

Dados obtidos através de monitoração de aparelhos de celular, apontaram que cerca de 40% da população da Lombardia seguem se deslocando normalmente pelas cidades da região, alguns por causa de trabalho e outros por "movimentos supérfluos", segundo o conselheiro de Saúde local, Giulio Gallera.