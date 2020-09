O ministro do Gabinete britânico, Michael Gove, afirmou nesta quinta-feira que comunicou a Maros Sefcovic, vice-presidente da Comissão Europeia, que o governo do Reino Unido não pretende retirar o polêmico projeto de lei que modifica de maneira unilateral o acordo do Brexit.

"Deixei perfeitamente claro ao vic-presidente Sofcovic que não retiraremos esta legislação. Ele entendeu e, certamente, lamentou", declarou Gove ao canal "Sky News" após a Comissão Europeia ter exigido que o Reino Unido desista dos novos planos ainda neste mês.