O ministro dos Transportes do Reino Unido, Grant Shapps, defendeu nesta sexta-feira a decisão de vetar voos de Portugal e da América do Sul para evitar que a cepa detectada no Brasil impactasse o plano de vacinação do país.

A partir de hoje, voos de Portugal e de 14 países da América do Sul estão proibidos devido a receios por temor a esta nova variante, a terceira detectada no mundo, depois da localizada no sudeste da Inglaterra e na África do Sul.