O governo do Reino Unido ressaltou nesta segunda-feira que não quer um "confronto" com o Irã, mas exigiu que libere "imediatamente" o petroleiro Stena Impero, de bandeira britânica, retido na sexta-feira no estreito de Ormuz.

"Não buscamos um confronto com o Irã, mas é inaceitável a escalada (das tensões) ao capturar um navio que cumpria com sua atividade legítima através de vias marítimas internacionalmente reconhecidas", afirmou hoje um porta-voz da residência oficial de Downing Street.