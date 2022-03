A invasão da Rússia à Ucrânia está "majoritariamente estagnada em todas as frentes", segundo indicam informações do serviço de inteligência militar do Reino Unido, divulgadas nesta quinta-feira pelo Ministério da Defesa do país.

Segundo relatório, as "forças russas fizeram um progresso mínimo por terra, mar ou ar nos últimos dias e continuam sofrendo fortes perdas".