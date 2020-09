O Reino Unido realizará testes com voluntários saudáveis que serão deliberadamente infectados com a Covid-19 para saber a eficácia das vacinas na experimentação, revelou nesta quinta-feira o jornal britânico "Financial Times" (FT).

Esses estudos, financiados pelo governo britânico, começarão em janeiro de 2021 em uma instalação segura no leste de Londres, onde os voluntários permanecerão em quarentena, de acordo com o jornal econômico que conversou com fontes familiarizadas com o projeto.