Cidade do México

EFE Cidade do México 6 mai 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou nesta quinta-feira que "é muito provável" que aborde a reabertura da fronteira com os Estados Unidos" na reunião virtual que terá na sexta-feira com a vice-presidente americana, Kamala Harris.

"O assunto de amanhã será, basicamente, o migratório. É o que está na agenda, mas, certamente, vamos poder conversar sobre outros assuntos do interesse das duas nações", respondeu o mandatário em entrevista coletiva no Palácio Nacional.