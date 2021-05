O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, prometeu nesta quinta-feira acatar a decisão do Tribunal Eleitoral do Poder Judiciário Federal (TEPJF), que considerou ilegal seu relatório sobre os "100 primeiros dias do Terceiro Ano de Governo".

"Claro que vou (vou cumprir), mas imagine que a denúncia foi violação da Constituição, como? E o meu direito à liberdade? O que é mais importante? Liberdade", disse o presidente em sua entrevista coletiva matinal.