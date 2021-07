Cidade do México

EFE Cidade do México 2 jul 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, reconheceu nesta sexta-feira que existem mais de três cartéis do narcotráfico no país, embora tenha descartado que novos grupos criminosos surgiram durante seu mandato.

"Sim, claro (são mais de três)", disse o presidente durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional, depois de ontem, na apresentação de seu relatório de governo pelos três anos de sua vitória eleitoral, tenha citado a existência de apenas três cartéis.