Cidade do México

EFE Cidade do México 18 jun 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, admitiu nesta sexta-feira que houve uma queda no número de vacinações diárias contra a covid-19 no país, algo que atribuiu a um "ritmo de chegada de vacinas" mais lento e o dissociou das eleições intermediárias.

"O número de vacinados caiu, mas é porque não temos disponibilidade suficiente de vacinas. Será resolvido", explicou o presidente, durante entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.