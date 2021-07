Cidade do México

EFE Cidade do México 6 jul 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta terça-feira que proporá um Prêmio Nobel para os pesquisadores que criaram as diferentes vacinas contra a covid-19, por promoverem a redução no número de mortes durante a pandemia.

"Vou enviar formalmente a quem decida sobre os Prêmios Nobel que considere entregar um prêmio nesta matéria a quem contribuiu para a criação desta vacina. Isso significou salvar muitas vidas", afirmou o presidente mexicano em entrevista coletiva.