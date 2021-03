O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, destacou nesta terça-feira a soberania do país, ao questionado se o motivo da viagem de assessores do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, foi verificar as medidas adotadas para frear a onda migratória ao território mexicano.

"Não aceitamos visitas de supervisão. Não somos uma colônia, não somos um protetorado. O México é um país independente e soberano", garantiu o chefe de governo, em entrevista coletiva concedida no Palácio Nacional.