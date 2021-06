Cidade do México

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira que tem possíveis sucessores "até para emprestar" e que a oposição tenta jogar uns contra os outros usando o acidente de metrô na Cidade do México que deixou 26 mortos.

"Os conservadores estão muito minguados, não há líderes no conservadorismo. Talvez eles surjam, mas no flanco da esquerda há até para jogar pra cima, há até para emprestar", comentou López Obrador em sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.