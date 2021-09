Cidade do México

EFE Cidade do México 1 set 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, anunciou nesta quarta-feira durante seu terceiro relatório de governo que apresentará ao Congresso este mês uma reforma constitucional para reverter as "privatizações" no setor elétrico.

"Quanto ao setor elétrico, enviarei este mês ao Congresso uma iniciativa de reforma constitucional que permitirá reparar os graves danos que a privatização causou ao setor público", anunciou o presidente durante evento no Palácio Nacional.