O presidente Andrés Manuel López Obrador afirmou nesta sexta-feira que "o México não está entre os países com maior gravidade por conta da pandemia", embora seja o quarto maior do mundo em mortes absolutas por covid-19, com quase 240 mil vítimas.

"O México não está entre os primeiros países com maior gravidade por causa da pandemia, o que ocorre é que as comparações não são boas, especialmente quando se trata desses assuntos", disse o presidente, durante entrevista coletiva em Sinaloa, no noroeste do país.