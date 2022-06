Cidade do México

EFE Cidade do México 20 jun 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Sáshenka Gutiérrez

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, celebrou nesta segunda-feira a consolidação do "bloco progressista" na América Latina, após a vitória de Gustavo Petro no segundo turno das eleições presidenciais da Colômbia.

O chefe de Estado revelou ter conversado por telefone com o chefe de governo eleito e que ambos concordaram sobre a necessidade de todos os países das Américas trabalharem juntos para consolidar uma unidade semelhante à da União Europeia (UE).