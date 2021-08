O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, cobrou nesta segunda-feira que os parlamentares do país aprovem a lei que regulamenta a convocação no próximo ano de um referendo de revogação do mandato presidencial, para que a população decida se ele deve seguir ou não no cargo.

"Faço um chamado aos legisladores para que resolvam isso e façam a convocação. Já passou bastante tempo", disse o chefe de governo, em entrevista coletiva.