O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, condenou nesta quarta-feira a ação da Guarda Nacional do estado de Chiapas, no sudeste do país, por atirar em um veículo em que viajavam migrantes, deixando um morto e vários feridos.

López Obrador descreveu o incidente como "um fato muito lamentável" em entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.