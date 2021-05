Cidade do México

EFE Cidade do México 29 mai 2021

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, descreveu nesta sexta-feira como "grosseira" e "mentirosa" a capa da revista britânica "The Economist" dedicada à sua figura sob o título de "O falso messias do México".

"Fazem esta capa boba, muito grosseira e, claro, mentirosa, me chamando de falso messias", criticou o presidente mexicano durante sua coletiva de imprensa matinal no Palácio Nacional, sede do governo.