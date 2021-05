O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta segunda-feira o atual governador do Banco do México (Banxico), Alejandro Diaz de Leon, ao afirmar que faz parte dos técnicos do período neoliberal que causou "muitos danos ao país".

Durante sua coletiva de imprensa matinal do Palácio Nacional, o presidente mexicano reforçou que Diaz de León não continuará como governador do banco central, após o fim do seu mandato em dezembro, mas ressaltou que seu governo não vai intervir na política do Banxico por respeitar a autonomia da instituição.