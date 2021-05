Cidade do México, 3 mai (EFE) - O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, criticou nesta segunda-feira a imprensa "conservadora" e correspondentes estrangeiros por terem sido "mimados" pelos governos anteriores.

No Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, as críticas do presidente mexicano aos jornalistas começaram após ter sido questionado sobre a preocupação da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sobre uma possível suspensão da aplicação do teste padrão do Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) no país.