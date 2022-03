Cidade do México

EFE Cidade do México 9 mar 2022

EFE/Presidencia do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, deu nesta quarta-feira as "boas-vindas" ao ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Albares, que faz visita ao país, mas reiterou sua ideia de rever, com "uma pausa, os abusos" das empresas espanholas durante os governos mexicanos anteriores.

"Quando falo de uma pausa, é para que uma realidade seja internalizada politicamente. A relação anterior com a Espanha se caracterizava pelo abuso das empresas espanholas em nosso país e, embora seja muito difícil aceitar e compreender, o México não é uma terra de conquistas", declarou.