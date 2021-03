O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, descreveu nesta sexta-feira como "estranha" a decisão do Instituto Nacional Eleitoral (INE) de anular a candidatura de Félix Salgado Macedonio ao governo do estado de Guerrero, após o político - que pertence ao partido do mandatário - ser acusado de estupro e abuso sexual.

"É estranho porque antes não o faziam, agora se converteram ao poder conservador supremo, já decidem quem é candidato e quem não é", disse o presidente, durante sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.