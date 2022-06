Cidade do México

EFE Cidade do México 13 jun 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, propôs nesta segunda-feira eliminar o horário de verão no país com o argumento de que prejudica a saúde, além de ser impopular.

"É muito provável que não haja mais horário de verão porque as pessoas não querem que haja essa mudança de horário", anunciou o presidente em sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.