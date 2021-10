EFE Cidade do México 7 out 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, pediu que seu irmão Pío López Obrador "seja punido" se for provado que ele é culpado de corrupção por causa de um vídeo em que aparece recebendo dinheiro durante uma campanha eleitoral.

"Se meu irmão for responsável, que seja punido. Não estabeleço relações de cumplicidade com ninguém, nem mesmo com membros da minha família", disse, em entrevista coletiva nesta quinta-feira no Palácio Nacional.