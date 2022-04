Cidade do México

EFE Cidade do México 7 abr 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, acusou nesta quarta-feira empresas e governos estrangeiros, especialmente dos Estados Unidos, de fazerem 'lobby' no Legislativo e junto à justiça do país, sobre questões energéticas.

"É muito claro que há interesses das empresas e de que estão fazendo 'lobby' na Câmara dos Deputados, entre senadores e no Poder Judiciário. As empresas estrangeiras e os governos estrangeiros", disse o chefe de Estado, em entrevista coletiva que concede diariamente.