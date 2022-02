Cidade do México

EFE Cidade do México 8 fev 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, disse nesta segunda-feira que, embora seu país respeite as decisões de outros, "é evidente que o conservadorismo" está "trabalhando contra" o presidente do Peru, Pedro Castillo.

"Respeitamos as decisões que estão sendo tomadas em outros países, mas é evidente que o conservadorismo está trabalhando contra o governo legal e legitimamente constituído. O presidente Castillo venceu, como os peruanos decidiram", disse López Obrador em sua entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.