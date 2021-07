Cidade do México

EFE Cidade do México 7 jul 2021

EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, enviou nesta quarta-feira um "abraço" ao povo do Haiti após o "lamentável assassinato" do presidente desse país, Jovenel Moise.

"Envio um abraço ao povo haitiano pelo lamentável assassinato do presidente desse país e de sua esposa. É algo que lamentamos muito", disse o presidente mexicano durante sua entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.