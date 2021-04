Cidade do México

EFE Cidade do México 14 abr 2021

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, durante uma entrevista coletiva nesta quarta-feira. EFE/Presidência do México

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, revelou nesta quarta-feira que está escrevendo um livro sobre sua relação com o ex-mandatário dos Estados Unidos Donald Trump, que deixou a Casa Branca no mês de janeiro.

"Estou escrevendo um livro no qual vou tratar da relação com o presidente Trump", disse López Obrador, durante sua entrevista coletiva diária no Palácio Nacional.