Cidade do México

EFE Cidade do México 13 jun 2022

O presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, declarou nesta segunda-feira esperar que os colombianos optem por "uma transformação" nas eleições presidenciais do próximo domingo, apesar das críticas que recebeu do governo da Colômbia.

“Desejo que os irmãos colombianos escolham bem e que pensem em uma mudança, uma transformação, uma mudança real é necessária”, declarou o presidente mexicano em sua entrevista coletiva matinal no Palácio Nacional.